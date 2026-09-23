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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Києві «приліт» біля вокзалу: в «Укрзалізниці» зробили термінову заяву

Центральний залізничний вокзал у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Центральний залізничний вокзал у Києві.

Центральний залізничний вокзал у Києві. / © УНІАН

У середу, 23 вересня, російська армія не припиняє атакувати Київ. У місті сталися «прильоти». Зокрема, з’явилася інформація про влучання поблизу Центрального залізничного вокзалу.

У пресслужбі «Укрзалізниці» відреагували на повідомлення.

«У зв’язку з інформацією про „приліт“ поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва — повідомляємо: вокзал не пошкоджено», — наголосили в «УЗ».

Що відомо про вибухи в районі вокзалу

У Києві практично не припиняються повітряні тривоги. Від опівночі вже понад п’ять разів лунали сирени через загрозу безпілотників. Наслідки атаки фіксують у різних районах столиці.

Зокрема, зранку вибухи лунали у районі Центрального залізничного вокзалу. Місцеві Телеграм-канали повідомляли, що поблизу станції сталося щонайменше три влучання. Окрім того, у Мережі з’явилися фото та відео, на яких видно стовпи диму після ударів.

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