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У Києві «приліт» біля вокзалу: в «Укрзалізниці» зробили термінову заяву
Центральний залізничний вокзал у Києві.
У середу, 23 вересня, російська армія не припиняє атакувати Київ. У місті сталися «прильоти». Зокрема, з’явилася інформація про влучання поблизу Центрального залізничного вокзалу.
У пресслужбі «Укрзалізниці» відреагували на повідомлення.
«У зв’язку з інформацією про „приліт“ поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва — повідомляємо: вокзал не пошкоджено», — наголосили в «УЗ».
Що відомо про вибухи в районі вокзалу
У Києві практично не припиняються повітряні тривоги. Від опівночі вже понад п’ять разів лунали сирени через загрозу безпілотників. Наслідки атаки фіксують у різних районах столиці.
Зокрема, зранку вибухи лунали у районі Центрального залізничного вокзалу. Місцеві Телеграм-канали повідомляли, що поблизу станції сталося щонайменше три влучання. Окрім того, у Мережі з’явилися фото та відео, на яких видно стовпи диму після ударів.