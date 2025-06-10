У Києві росіяни пошкодили стадіон "Спартак": що відомо про наслідки

Стадіон «Спартак» / © фото з соцмереж

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Уночі 10 червня під час масованої атаки Росії на Київ постраждав столичний стадіон «Спартак».

Про це повідомила директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан.

«Цієї ночі наш стадіон „Спартак“ постраждав від удару рашистів», — написала чиновниця на своїй сторінці у Facebook.

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© фото з соцмереж

На оприлюднених фото видно серйозні пошкодження спортивного об’єкта, ймовірно спричинені вибухами ударних безпілотників. Навколо трибун валяються уламки дронів, пошкоджено бігові доріжки та адміністративні будівлі.

© фото з соцмереж

Станом на ранок немає інформації про постраждалих на території стадіону. Стадіон «Спартак», збудований у 1934 році, розташований на вулиці Кирилівській у Києві.

Нагадаємо, через російську атаку на Київ у ніч проти 10 червня у Шевченківському районі були пошкоджені магазини та ринок. Це, зокрема, магазин солодощів, аптека та інші крамнички.

Також однією з цілей ворога стала Оболонь. У цьому районі столиці були пошкоджені 18 квартир, автомобілі та виникли пожежі.

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Найбільше постраждав ЖК «Навігатор». Біля нього вже вдруге прилітає російське залізяччя. Відомо про одну постраждалу жінку, її життю нічого не загрожує.

На Куренівці також сталось займання. Окупанти влучили по цеху, де шили одяг.

Через російський обстріл постраждав і Софіївський собор.

Також постраждала Одеська кіностудія — унаслідок обстрілу пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищено декорації до фільму «Довженко» — масштабного проєкту про легендарного українського режисера.

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