Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
545
Час на прочитання
2 хв

У Києві росіянин жорстоко вбив літню жінку черпаком — деталі

За підозрою у вбивстві затримали росіянина, який раніше орендував у літньої жінки кімнату.

Автор публікації
Софія Бригадир
Слідчі дії / © Поліція Києва

У Києві затримали 68-річного громадянина РФ, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 85-річної пенсіонерки. За даними поліції, чоловік напав на жінку під час сварки через борг і завдав їй смертельних ударів кухонним черпаком.

Про це повідомило ГУНП в місті Києві.

Правоохоронці повідомили, що до Дніпровського управління поліції звернулася 34-річна онука загиблої. Вона кілька днів не могла зв’язатися з бабусею, а потрапивши до квартири, виявила її тіло зі слідами побиття. На місці працювали слідчо-оперативні групи та судово-медичний експерт.

Під час слідства встановлено, що напередодні до помешкання пенсіонерки прийшов знайомий чоловік, який колись орендував у неї кімнату.

«Чоловік звинуватив літню жінку в розповсюдженні нібито неправдивої інформації про те, що він заборгував їй кошти. Під час спілкування жінка нагадала йому про неповернутий борг — три тисячі гривень, на що зловмисник обурився, схопив залізний кухонний черпак і завдав їй численних ударів по голові», — зазначили в поліції.

Від отриманих травм та значної крововтрати потерпіла померла на місці.

Оперативники разом з аналітиками кримінального аналізу та спецпризначенцями КОРДу встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його згідно зі статтею 208 КПК України. Зловмисник тривалий час мешкав у Києві та працював на підсобних роботах.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 ККУ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На період розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, в Одесі рецидивіст на ґрунті ревнощів побив і задушив дружину. Під час затримання зловмисник намагався втекти через вікно п’ятого поверху, але вижив та опинився в лікарні під наглядом правоохоронців.

