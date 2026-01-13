ТСН у соціальних мережах

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ Пресреліз

У Києві відкрився дев’ятий центр всеукраїнської мережі центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки ментального здоров’я захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, які зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією. 

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

Щороку київський центр зможе надавати якісну й безоплатну психологічну допомогу понад 4 000 військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють сучасні, комфортні та безбар’єрні центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Новий осередок мережі ПОВЕРНЕННЯ створено на базі одного з ключових медичних закладів Києва. 

У межах проєкту ПОВЕРНЕННЯ проведено капітальний ремонт частини приміщень першого поверху. Простір центру спроєктовано з урахуванням принципів безбар’єрності, інклюзивності та психологічної безпеки. Широкі дверні отвори, відсутність порогів, інклюзивні санітарні вузли, антиковзке покриття підлоги створюють умови, у яких кожна людина може почуватися гідно й комфортно, незалежно від фізичних обмежень чи стану здоров’я.

Однією з ключових цінностей центру та всієї мережі ПОВЕРНЕННЯ є психологічна інклюзивність. Це означає, що простір, комунікація і терапевтичні підходи будуються так, аби кожен відвідувач — незалежно від досвіду, стану чи глибини травми — відчував безпеку, гідність, прийняття й можливість говорити про найскладніше без страху, що його неправильно зрозуміють або оцінять.

Під час відкриття центру засновник проєкту ПОВЕРНЕННЯ Віктор Пінчук зазначив:

— ПОВЕРНЕННЯ для мене та моєї дружини Олени — стратегічний проєкт. На жаль, для нашої країни це буде проєкт не тільки на час війни й не лише на найближчі роки. Я вважаю, що наступне покоління буде опікуватися ментальним здоров’ям тих, хто воював і воює, а також членів їхніх родин. Також Віктор Пінчук наголосив: «Ми створюємо ці центри як відкритий бенчмарк — щоб держава, бізнес і меценати долучалися та масштабували цю модель. Робота з ветеранами й ветеранками — це не про роки, а про десятиліття. Поряд з обороною та економічним відновленням це один із ключових напрямків, що визначатиме розвиток країни на багато років уперед».

Простір київського центру ПОВЕРНЕННЯ продуманий для комплексної роботи й включає кімнати індивідуальної та групової терапії, палату денного стаціонару, маніпуляційний кабінет, ординаторську, а також зону рецепції з комфортним простором для очікування. Усе середовище вибудувано так, щоб знижувати рівень напруги, формувати відчуття спокою і довіри та підтримувати процес психологічного відновлення.

Центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ забезпечено необхідним обладнанням, технікою і терапевтичними інструментами для роботи з наслідками травми. Зокрема, оснащено комп’ютерною та мультимедійною технікою, системою психологічного розвантаження й управління стресом Shiftwave System, інструментами для EMDR-терапії, матеріалами для арттерапії та сенсорної регуляції, а також професійною фаховою літературою.

У центрі працює мультидисциплінарна команда у складі двох лікарів, двох клінічних психологів, двох практичних психологів, медичної сестри та фахівця із супроводу ветеранів. Така модель роботи дозволяє забезпечити комплексний підхід до допомоги, у якому враховуються клінічні, психологічні й соціальні потреби людини.

Наталія Петренко, завідувачка центру ментального здоров’я в Києві: 

«Людиноцентричний підхід у сфері ментального здоров’я означає починати не з діагнозу, а з людини. З її досвіду, відчуттів, темпу й запиту. Для нас важливо, щоб ветеран чи ветеранка були активними учасниками власного відновлення: визначали цілі, озвучували потреби й розуміли, навіщо відбувається кожен крок. Саме така співпраця створює довіру, відчуття опори й безпеки — основу для стійкого та довготривалого відновлення».

Центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ надає допомогу людям із наслідками стресу, тривожними й депресивними розладами, посттравматичним стресовим розладом, психосоматичними проявами і труднощами адаптації до мирного життя. У роботі застосовуються доказові, травмо-орієнтовані підходи з особливою увагою до темпу людини, відчуття безпеки та поступового відновлення психічної стійкості.

Окремою складовою проєкту ПОВЕРНЕННЯ є освітній напрям, спрямований на системний розвиток сфери ментального здоров’я в Україні. У співпраці з українськими й міжнародними експертами в межах проєкту впроваджуються сучасні навчальні програми для фахівців — практичні тренінги, воркшопи та супервізії, що базуються на доказових методах, зокрема EMDR, когнітивно-поведінковій і травмо-фокусованій терапії. Освітня компонента забезпечує сталість підходів, високу якість допомоги й довгостроковий вплив проєкту ПОВЕРНЕННЯ на систему ментального здоров’я України.

Всеукраїнська мережа центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ вже працює у Дніпрі, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому й Чернігові та продовжує масштабуватися. Усі центри діють на базі державних медичних закладів та амбулаторно надають безоплатну допомогу військовим, ветеранам і членам їхніх родин.

На першому етапі засновники проєкту — Віктор та Олена Пінчуки — планують створити 25 центрів ПОВЕРНЕННЯ по всій Україні, які щороку зможуть надавати підтримку понад 100 тисячам військових, ветеранів та членів їхніх родин.

