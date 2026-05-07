Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
605
Час на прочитання
1 хв

У Києві спалахнула масштабна пожежа: що горить

Займання сталося у Деснянському районі столиці.

Олександр Марущак
Рятувальник

Рятувальник / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві спалахнула масштабна пожежа на лівому березі столиці. Чорний стовп диму було видно з трьох лівобережних районів. А через пожежу навіть призупинили рух трамваїв.

Як повідомили ТСН.ua столичні рятувальники, вогонь спалахнув у Деснянському районі на вулиці Гната Хоткевича.

«На Гната Хоткевича сталося загорання сміття. Вогонь охопив територію у 250 квадратних метрів з розповсюдженням на двоповерхову будівлю. Станом на зараз пожежу вже ліквідовано, триває розбирання та проливання водою конструкцій», — розповіли у ДСНС Києва.

До гасіння вогню залучалося 4 одиниці пожежної техніки та 25 чоловік особового складу. Попередньо минулося без постраждалих. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 2 травня у Києві сталося загоряння на вулиці Ягідній, у приватному двоповерховому житловому будинку з поширенням вогню на дах та будинок, розташований поруч.

