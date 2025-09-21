ТСН у соціальних мережах

Україна

Укрaїнa
Кількість переглядів
1509
У Києві сталася масова бійка: деталі від поліції (відео)

Конфлікт між компаніями у Києві завершився масштабною бійкою.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Поліція

Поліція / © Поліція Києва

У Києві в ніч на суботу, 20 вересня, відбулася масова бійка між двома компаніями. Правоохоронці повідомили, що внаслідок інциденту дев’ятьох учасників сутички затримали.

Про це повідомила поліція Києва.

За даними поліції, конфлікт стався близько 22:40 у Солом’янському районі. Після закриття одного з розважальних закладів між відвідувачами виникла суперечка, яка швидко переросла у бійку на вулиці.

На місце прибули поліцейські, які втрутилися у події та припинили сутичку. Дев’ятьох осіб доставили до територіального підрозділу поліції. Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників конфлікту та вирішують питання щодо правової кваліфікації цього інциденту.

Бійка в Києві. Відео: t.me/k_dvizh

Нагадаємо, в Кіровоградській області у селі Піщаний Брід чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів, двоє правоохоронців отримали поранення.

1509
