У Києві сталася масова сутичка з працівниками ТЦК та поліцейськими: що відомо

Бійка у Києві з ТЦК та поліцією / © скриншот з відео

У Києві в суботу, 31 січня, на вулиці поблизу залізничного вокзалу сталася масова сутичка за участі працівників ТЦК та поліцейських. Група цивільних громадян завадила затриманню військовозобов’язаного, якого називають порушником військового обліку.

Відео цього інциденту опублікували місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, що двоє поліцейських супроводжують затриманого до «бусика ТЦК», який стоїть неподалік зупинки громадського транспорту. Чоловік у цивільному почав чинити опір правоохоронцям, після чого у ситуацію втрутилися перехожі, які були очевидцями.

Після штовханини, яка розпочалася між цивільними з поліцейськими та працівниками ТЦК, затриманий вирвався. Після цього працівники ТЦК та поліцейські покинули місце інциденту.

Як повідомили в Київському міському ТЦК та СП, чоловік, якого намагалися затримати правоохоронці, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

«Для уточнення інформації йому було запропоновано прослідувати до територіального центру комплектування. Громадянин навідріз відмовився виконувати законні вимоги поліцейських. Під час адміністративного затримання він почав неадекватно себе поводити, чинити опір, привертати своїми діями увагу перехожих», — йдеться у повідомленні ТЦК.

Після цього група громадян почала перешкоджати затриманню.

«З метою недопущення ескалації конфлікту, забезпечення громадського порядку, збереження безпеки всіх учасників події представники Національної поліції та військовослужбовці ТЦК та СП ухвалили рішення залишити місце події», — повідомили в ТЦК.

У відомстві закликали громадян з повагою ставитися до військовослужбовців, які виконують свій обов’язок та нагадали, що за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України ті інших військових формувань передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Як повідомили кореспонденту ТСН.ua у Патрульній поліції Києва, військовозобов’язаного громадянина було затримано після того, як під час складання адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху з’ясувалося, що він перебуває в розшуку Соломянським РТЦК міста Києва.

«Громадянина було запрошено до Шевченківського РТЦК для уточнення даних. Згодом громадянину правоохоронці розʼяснили необхідностість явки до ТЦК», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині відбулась стрілянина під час конфлікту між військовим ТЦК та місцевими жителями.