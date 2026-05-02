У Києві сталася стрілянина біля ТРЦ: що відомо

Стрілянина біля ТРЦ у Києві

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 2 травня, у Голосіївському районі Києва біля торговельно-розважального центру «Республіка» пролунали постріли.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео з місця події.

За словами очевидців, стрілянина виникла через конфлікт двох водіїв. Одному з них не сподобалося, що водій перед ним перелаштовується.

Реклама

У Мережі публікують кадри, на яких видно, що стрільця обеззброїли свідки цієї події ще до прибуття поліцейських.

На відео видно чоловіка, якого тримають двоє інших чоловіків. Він сидить на асфальті на місці для паркування. Тим часом ще один чоловік відкидує ногою пістолет, який, очевидно, відібрали у стрільця.

Як повідомили у поліції Києва, потерпілих внаслідок цієї події немає.

Наразі із обома учасниками іницденту спілкуються правоохоронці, вирішується правова кваліфікація події.

Реклама

«Попередньо встановлено, що під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт, під час якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 1 травня, у столиці посеред дня пролунали постріли. Правоохоронці оперативно встановили особу стрілка та затримали його.

Новини партнерів