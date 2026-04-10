На місці події / © Поліція Києва

У Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Про це повідомляє поліція.

Інцидент стався на вулиці Бучанській. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та медики. Постраждалу — 39-річну місцеву мешканку — з вогнепальним пораненням стегна терміново доправили до лікарні.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 56-річний місцевий мешканець.

«Зловмисник зустрів знайому на вулиці, під час розмови між ними виник конфлікт. На допомогу жінці прийшли її чоловік та батько, втім, зловмисник дістав із кишені куртки пістолет та вистрілив у бік одного з чоловіків, а згодом здійснив ще один постріл у стегно знайомої та втік з місця події», — уточнили у поліції.

Правоохоронці менш ніж за пів години розшукали та затримали фігуранта та вилучили зброю.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

