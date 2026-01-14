- Дата публікації

Надзвичайна ситуація і штаб у Києві: Зеленський про відключення світла
Володимир Зеленський оголосив про надзвичайну ситуацію з енергетикою в Україні.
У Києві створять координаційний штаб, який повідомлятиме про ситуацію в місті з електроенергією і не тільки. Він діятиме на постійній основі.
Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.
«Буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації», — повідомив Зеленський.
За його словами, керівником із робіт з підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішенням практичних питань займатиметься новообраний перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Президент також зазначив, що наразі ремонтні бригади та рятувальники ДСНС працюють у цілодобовому режимі. Окрім кадрових рішень, уряд готує заходи з максимальної дерегуляції для швидкого підключення резервного обладнання та планує суттєво наростити обсяги імпорту електроенергії з-за кордону.
Нагадаємо, що через нічні атаки РФ ситуація з електроенергією у Києві залишається непрогнозованою і складною. Аварійні бригади працюють цілодобово, намагаючись стабілізувати мережу попри морози, але ворожі обстріли унеможливлюють надання будь-яких конкретних прогнозів щодо повернення до планових графіків.
Також у четвер, 15 січня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).