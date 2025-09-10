У Києві суд ухвалив історичне рішення щодо ЛГБТ-пари Левчука та Кіся (фото)

Адвокат, Зорян Кісь та Тимур Левчуко / © Всеукраїнська правозахисна ЛГБТКІ-організація «Інсайт»

Київський апеляційний суд визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками. Це рішення було прийнято у справі Зоряна Кіся та Тимура Левчука.

Про це повідомляє Всеукраїнська правозахисна ЛГБТКІ-організація «Інсайт» в Instagram.

Розгляд справи відбувся у відкритому режимі. Під час засідання під стінами суду відбулася акція підтримки. Учасники тримали плакати з написами: «Моя сім’я існує, але держава її не визнає», «Сім’я вище стереотипів», «ЛГБТК+ люди не відбирають ваші права, вони просто хочуть такі самі».

Київський апеляційний суд відхилив скаргу, залишивши в силі рішення Деснянського районного суду, який першим в Україні встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією сім’єю, визнавши наявність шлюбних відносин між ними.

© Всеукраїнська правозахисна ЛГБТКІ-організація «Інсайт»

Представники громадських організацій зазначають, що це рішення суду є безпрецедентним для України і може стати орієнтиром для майбутніх судових процесів, у яких ЛГБТК+ пари вимагатимуть визнання своїх прав.

Після оголошення рішення Зорян Кісь та Тимур Левчук висловили свою радість та подяку у соціальних мережах: «Ми дуже раді цьому рішенню. Це крок вперед для всієї ЛГБТІ+ спільноти. Вдячні кожній та кожному, хто сьогодні були під стінами суду. Ця справа показує просту річ: коли ми разом, коли не мовчимо й відстоюємо свої права — зміни стають можливими».

© Всеукраїнська правозахисна ЛГБТКІ-організація «Інсайт»

За їх словами, попереду ще багато роботи, але сьогоднішнє рішення «точно стало ближчим до рівності». Вони заявили про намір і далі працювати, аби «в Україні кожна сім’я, незалежно від складу, отримала належний захист і визнання», додавши, що «любов — сильніша за упередження. А рівність — неминуча».

© Всеукраїнська правозахисна ЛГБТКІ-організація «Інсайт»

Водночас, юристи зазначають, що чинне законодавство України не передбачає реєстрації одностатевих шлюбів, а ухвала суду стосується саме фактичних сімейних відносин у конкретній справі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні вперше суд визнав фактичні шлюбні стосунки між двома чоловіками. Один із них перебуває у довгостроковому відрядженні на дипломатичній службі в Ізраїлі та просив дозволу на возз’єднання зі своїм партнером, який залишився в Україні.