У Києві чоловіка, який вчинив дії сексуального характеру щодо 6-річної доньки знайомої, засудили до 11 років в’язниці / © Офіс Генерального прокурора

Голосіївський районний суд міста Києва виніс суворий вирок 52-річному чоловіку, засудивши його до 11 років позбавлення волі за вчинення дій сексуального характеру щодо 6-річної дівчинки.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Обвинувальний вирок ухвалено за підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Голосіївської окружної прокуратури (ч. 4 ст. 152 КК України). Згідно з матеріалами справи, інцидент стався в гуртожитку, де мати з двома маленькими доньками залишилася ночувати у знайомого. Ввечері всі троє дорослих, включно з матір’ю дівчинки та обвинуваченим, вживали алкоголь.

На ранок 6-річна дитина прокинулася поруч із чоловіком. Як з’ясувалося, вночі обвинувачений спочатку торкався статевих органів дитини, а потім вчинив щодо неї дії сексуального характеру. Мати дівчинки, яка також вживала алкоголь, не змогла пояснити, яким чином дитина опинилася в іншій кімнаті.

Попри те, що дівчинка через вік не до кінця усвідомлювала, що сталося, вона поскаржилася на біль бабусі, яка негайно звернулася до правоохоронних органів. Обвинувачений своєї вини у суді не визнав. Колегія суддів Голосіївського районного суду, ухвалюючи обвинувальний вирок, змінила чоловіку запобіжний захід: його взяли під варту прямо в залі суду.

Після набрання вироком законної сили інформацію про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх осіб. Досудове розслідування здійснювали слідчі Голосіївського управління поліції.

