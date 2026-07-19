У Києві та деяких областях України оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У Києві та деяких областях України 19 липня о 9:55 оголошена повітряна тривога.

Тривогу оголосили через загрозу ворожих безпілотників. Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

«Реактивні БпЛА на Київ, перебувайте у безпечних місцях під час тривоги… На Велику Димерку», — йдеться у повідомленні.

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Також Повітряні сили попередили про реактивні безпілотники у напрямку Харкова та Одеси.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 липня атакували Україну 125 БпЛА, а також 41 ракетою повітряного та наземного базування різних типів. Основним напрямком удару став Київ.

Cтаном на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей — 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69

108 ворожих БпЛА різних типів

Зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

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