У Києві та Дніпрі зафіксували влучання і пожежі після атаки РФ

Ворог атакує Україну ударними БпЛА та ракетами.

Наслідки атаки на Дніпро

Внаслідок ворожої атаки на Київ було зафіксовано влучання у приватні будинки та нежитлові забудови.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

Він заявив, що падіння уламків було зафіксовано у Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському районі Києва.

Також у Деснянський та Дарницький райони були викликані бригади медиків.

В свою чергу начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про наслідки атаки на Дніпро.

«Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа», — йдеться у повідомленні.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 12 лютого обстріляла балістичними ракетами Київ та Дніпропетровщину.

Ми раніше інформували, що Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 12 лютого пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.

