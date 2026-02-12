- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 806
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та Дніпрі зафіксували влучання і пожежі після атаки РФ
Ворог атакує Україну ударними БпЛА та ракетами.
Внаслідок ворожої атаки на Київ було зафіксовано влучання у приватні будинки та нежитлові забудови.
Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.
Він заявив, що падіння уламків було зафіксовано у Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському районі Києва.
Також у Деснянський та Дарницький райони були викликані бригади медиків.
В свою чергу начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про наслідки атаки на Дніпро.
«Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа», — йдеться у повідомленні.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 12 лютого обстріляла балістичними ракетами Київ та Дніпропетровщину.
Ми раніше інформували, що Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 12 лютого пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.