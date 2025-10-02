- Дата публікації
-
- Укрaїнa
У Києві та інших областях повітряна тривога: яка загроза
Через ризик обстрілу ударними дронами слід залишатися в укриттях.
У Києві та інших областях повітряна тривога. Є загроза застосування БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
«Загроза ударних БпЛА для Києва», — пишуть у Повітряних силах ЗС України.
Станом на 13:09 «почервоніли» такі області:
Київська (Бучанський, Вишгородський район);
Чернігівська (Чернігівський, Ніжинський, Крюківський, Новгород-Сіверський);
Сумська (Шосткинський).