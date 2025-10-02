ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

У Києві та інших областях повітряна тривога: яка загроза

Через ризик обстрілу ударними дронами слід залишатися в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

У Києві та інших областях повітряна тривога. Є загроза застосування БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

«Загроза ударних БпЛА для Києва», — пишуть у Повітряних силах ЗС України.

Станом на 13:09 «почервоніли» такі області:

  • Київська (Бучанський, Вишгородський район);

  • Чернігівська (Чернігівський, Ніжинський, Крюківський, Новгород-Сіверський);

  • Сумська (Шосткинський).

Дата публікації
Кількість переглядів
265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie