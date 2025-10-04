ТСН у соціальних мережах

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та інших областях оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу! , — йдеться у повідомлені.

Швидкісна ціль на Чернігівщину! Південно-східний напрямок!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області. Сталося влучання у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Внаслідок обстрілу постраждало що найменше 30 осіб, серед них є діти.

