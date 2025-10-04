- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.
У Києві та інших областях оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу! , — йдеться у повідомлені.
Швидкісна ціль на Чернігівщину! Південно-східний напрямок!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області. Сталося влучання у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Внаслідок обстрілу постраждало що найменше 30 осіб, серед них є діти.