Укрaїнa
363
1 хв

У Києві та Львові курсуватиме святковий ретро-поїзд «Чарівний Експрес»: розклад та деталі

Поїздки триватимуть близько двох годин з однією зупинкою в межах міста.

Наталія Магдик
Ретро-поїзд

Ретро-поїзд / © Укрзалізниця

Укрзалізниця” запускає святковий «Чарівний Експрес» на паровозній тязі для дітей на честь Миколая. Рейси відбудуться 5–7 грудня у Києві та Львові, а основними пасажирами стануть діти з прифронтових регіонів та діти залізничників.

Що повідомила пресслужба «Укрзвлізниці«.

У пресслужбі уточнили, що «Чарівний Експрес» є частиною програми «3000 км Україною» та дозволяє дітям безкоштовно здійснити короткі святкові поїздки. За словами представників компанії, участь у заході можуть взяти родини з Харківської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Ретро-паровози курсуватимуть у межах Києва та Львова. Тривалість кожного рейсу становитиме близько двох годин з однією зупинкою. Поїзд складається з дитячих вагонів, адаптованих для пасажирів від 0 років, а на перонах заплановано розважальні заходи та фотозони.

Розклад відправлень

5 грудня — 14:00 та 17:00

6 грудня — 10:00 та 13:00

7 грудня — 10:00 та 13:00

Для участі у «Чарівному Експресі» необхідно

  • Активувати програму «3000 км Україною» у застосунку УЗ;

  • Придбати квитки до Києва або Львова за бонусні кілометри на обрану дату;

  • Зареєструватися за посиланням;

  • Очікувати підтвердження від Укрзалізниці та отримання квитків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» запускає нову програму «УЗ-3000», в рамках якої запропонує до мільйона безкоштовних місць.

