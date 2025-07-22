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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
1 хв

У Києві та Львові відбувається мітинг проти закону щодо САП і НАБУ (фото)

Сотні протестувальників зібралися, щоб висловити протест проти ухвалення скандального законопроєкту щодо ліквідації незалежності НАБУ і САП.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мітинг проти ухвалення закону щодо НАБУ і САП. Фото Facebook Олексій Панич

Мітинг проти ухвалення закону щодо НАБУ і САП. Фото Facebook Олексій Панич

У Києві та Львові розпочалися мітинги проти ухвалення законопроєкту, який скасовує незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП.

Про це передає кореспондент ТСН з місця події.

У столиці сотні людей зібралися біля театру імені Франка, неподалік урядового кварталу. Люди тримають безліч плакатів на підтримку НАБУ і САП, а також звинувачують владу у свавіллі.

«Вето на закон», — скандують протестувальники.

Протест у Києві проти закону щодо НАБУ і САП_6 / © ТСН

© ТСН

Протест у Києві проти закону щодо НАБУ і САП_5 / © ТСН

© ТСН

Протест у Києві проти закону щодо НАБУ і САП_4 / © ТСН

© ТСН

Протест у Києві проти закону щодо НАБУ і САП_2 / © ТСН

© ТСН

Протест у Києві проти закону щодо НАБУ і САП_3 / © ТСН

© ТСН

Протест у Києві проти закону щодо НАБУ і САП_1 / © ТСН

© ТСН

Фото Наталії Нагорної/ТСН

Мітинг проти ліквідації незалежності САП і НАБУ. Фото Олексія Панича_9
Мітинг проти ліквідації незалежності САП і НАБУ. Фото Олексія Панича_7
Мітинг проти ліквідації незалежності САП і НАБУ. Фото Олексія Панича_3
Мітинг проти ліквідації незалежності САП і НАБУ. Фото Олексія Панича_8
Мітинг проти ліквідації незалежності САП і НАБУ. Фото Олексія Панича_6
Мітинг проти ліквідації незалежності САП і НАБУ. Фото Олексія Панича_4
Мітинг проти ліквідації незалежності САП і НАБУ. Фото Олексія Панича_5
Мітинг проти ліквідації незалежності САП і НАБУ. Фото Олексія Панича_1
Мітинг проти ліквідації незалежності САП і НАБУ. Фото Олексія Панича_2

Фото Олексія Панича

Як перелає «Еспресо», у Львові протестувальники зібралися біля памʼятника Шевченка.

Мітинг проти закону щодо НАБУ у Львові_3 / © Еспресо

© Еспресо

Мітинг проти закону щодо НАБУ у Львові_4 / © Еспресо

© Еспресо

Мітинг проти закону щодо НАБУ у Львові_1 / © Еспресо

© Еспресо

Як додає “Радіо Свобода”, мітинг також відбувається у Дніпрі. У середмісті Дніпра зібрались на акцію близько пів сотні людей, які закликають накласти вето на законопроєкт 12414 щодо НАБУ і САП.

Мітинг проти закону щодо НАБУ і САП у Дніпрі / © Радіо Свобода

Мітинг проти закону щодо НАБУ і САП у Дніпрі / © Радіо Свобода

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Дата публікації
Кількість переглядів
339
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