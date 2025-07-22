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У Києві та Львові відбувається мітинг проти закону щодо САП і НАБУ (фото)
Сотні протестувальників зібралися, щоб висловити протест проти ухвалення скандального законопроєкту щодо ліквідації незалежності НАБУ і САП.
У Києві та Львові розпочалися мітинги проти ухвалення законопроєкту, який скасовує незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП.
Про це передає кореспондент ТСН з місця події.
У столиці сотні людей зібралися біля театру імені Франка, неподалік урядового кварталу. Люди тримають безліч плакатів на підтримку НАБУ і САП, а також звинувачують владу у свавіллі.
«Вето на закон», — скандують протестувальники.
Фото Наталії Нагорної/ТСН
Фото Олексія Панича
Як перелає «Еспресо», у Львові протестувальники зібралися біля памʼятника Шевченка.
Як додає “Радіо Свобода”, мітинг також відбувається у Дніпрі. У середмісті Дніпра зібрались на акцію близько пів сотні людей, які закликають накласти вето на законопроєкт 12414 щодо НАБУ і САП.
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