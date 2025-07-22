У Києві та Львові відбувається мітинг проти закону щодо САП і НАБУ (фото)

Мітинг проти ухвалення закону щодо НАБУ і САП. Фото Facebook Олексій Панич

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У Києві та Львові розпочалися мітинги проти ухвалення законопроєкту, який скасовує незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП.

Про це передає кореспондент ТСН з місця події.

У столиці сотні людей зібралися біля театру імені Франка, неподалік урядового кварталу. Люди тримають безліч плакатів на підтримку НАБУ і САП, а також звинувачують владу у свавіллі.

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«Вето на закон», — скандують протестувальники.

© ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН

Фото Наталії Нагорної/ТСН

Фото Олексія Панича

Як перелає «Еспресо», у Львові протестувальники зібралися біля памʼятника Шевченка.

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© Еспресо © Еспресо © Еспресо

Як додає “Радіо Свобода”, мітинг також відбувається у Дніпрі. У середмісті Дніпра зібрались на акцію близько пів сотні людей, які закликають накласти вето на законопроєкт 12414 щодо НАБУ і САП.

Мітинг проти закону щодо НАБУ і САП у Дніпрі / © Радіо Свобода

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