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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Києві та низці областей лунають сирени: де є загроза ракетного удару

Повітряні сили попередили про загрозу балістики з північного сходу. Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 28 травня

Повітряна тривога увечері 28 травня / © ТСН.ua

У Києві ввечері 28 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — повідомили у Повітряних силах.

Карта повітряних тривог станом на 28 травня 17:43

Карта повітряних тривог станом на 28 травня 17:43

Крім того, жителів Запорізької області попередили про пуски КАБ ворожою тактичною авіацією.

Раніше представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про тактику РФ під час атак БпЛА на Україну.

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