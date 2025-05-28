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У Києві та низці областей лунають сирени: де є загроза ракетного удару
Повітряні сили попередили про загрозу балістики з північного сходу. Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві ввечері 28 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — повідомили у Повітряних силах.
Крім того, жителів Запорізької області попередили про пуски КАБ ворожою тактичною авіацією.
Раніше представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про тактику РФ під час атак БпЛА на Україну.