ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
493
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей лунають сирени: де загроза від ракет

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 5 червня

Повітряна тривога увечері 5 червня / © ТСН.ua

У Києві ввечері 5 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу», — повідомили у Повітряних силах.

Згодом у Повітряних силах попередили про «швидкісні цілі» на Запоріжжя і Харків.

У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Таганрога.

Карта повітряних тривог станом на 17:52

Карта повітряних тривог станом на 17:52

Нагадаємо, міністр оборони Британії заявив, що РФ може продовжувати обстрілювати Україну в нинішньому темпі протягом 2025 року.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie