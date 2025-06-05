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У Києві та низці областей лунають сирени: де загроза від ракет
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві ввечері 5 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу», — повідомили у Повітряних силах.
Згодом у Повітряних силах попередили про «швидкісні цілі» на Запоріжжя і Харків.
У моніторингових пабліках уточнили, що росіяни запустили балістику з Таганрога.
Нагадаємо, міністр оборони Британії заявив, що РФ може продовжувати обстрілювати Україну в нинішньому темпі протягом 2025 року.