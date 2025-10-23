- Дата публікації
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога
Пройдіть до найближчого укриття.
Сьогодні, 23 жовтня, у столиці України та низці областей оголошена повітряна тривога.
«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська!» — повідомляють Повітряні сили.
Раніше стало відомо, що Росія обстріляла Київ. За останніми даними, семеро постраждалих.
В Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА.
В Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях.
У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.