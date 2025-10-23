ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей лунає повітряна тривога

Пройдіть до найближчого укриття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
© Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 23 жовтня, у столиці України та низці областей оголошена повітряна тривога.

«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська!» — повідомляють Повітряні сили.

Раніше стало відомо, що Росія обстріляла Київ. За останніми даними, семеро постраждалих.

В Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА.

В Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях.

У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

Дата публікації
Кількість переглядів
285
