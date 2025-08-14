- Дата публікації
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: яка причина
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
У Києві та низці областей 14 серпня лунає повітряна тривога через загрозу балістики.
Про це повідомили в КМДА.
У Повітряних Силах України також повідомили про небезпеку.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях де оголошено повітряну тривогу!», — йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога також лунає в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Київській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також АР Крим.
Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня ЗСУ знищили 1 065 220 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових.