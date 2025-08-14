ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: яка причина

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Тривога

Тривога / © ТСН

У Києві та низці областей 14 серпня лунає повітряна тривога через загрозу балістики.

Про це повідомили в КМДА.

У Повітряних Силах України також повідомили про небезпеку.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях де оголошено повітряну тривогу!», — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога також лунає в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Київській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також АР Крим.

Повітряна тривога / © Фото з відкритих джерел

Повітряна тривога / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня ЗСУ знищили 1 065 220 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie