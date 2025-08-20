ТСН у соціальних мережах

676
1 хв

Повітряна тривога охопила всю Україну: яка загроза

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Дар'я Щербак
Тривога

Тривога / © ТСН

По всій Україні 20 серпня лунає повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

Про це повідомили в КМДА.

У Повітряних силах України також повідомили про небезпеку.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!» — йдеться в повідомленні.

Тривога в Україні / © Фото з відкритих джерел

Тривога в Україні / © Фото з відкритих джерел

За інформацією моніторингових каналів в повітрі перебувають два винищувачі МіГ-31К.

МіГ-31К — це надзвуковий винищувач-перехоплювач, модифікований для запуску гіперзвукових ракетоносіїв «Кинджал» (Kh-47M2).

Цей літак здатен запускати гіперзвукові ракети з такого радіусу, що охоплює всю країну, навіть під час перельоту з білоруського або російського повітряного простору.

Нагадаємо, станом на ранок 20 серпня ЗСУ знищили 1 072 700 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових.

