Повітряна тривога охопила всю Україну: яка загроза
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
По всій Україні 20 серпня лунає повітряна тривога через зліт МіГ-31К.
Про це повідомили в КМДА.
У Повітряних силах України також повідомили про небезпеку.
«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!» — йдеться в повідомленні.
За інформацією моніторингових каналів в повітрі перебувають два винищувачі МіГ-31К.
МіГ-31К — це надзвуковий винищувач-перехоплювач, модифікований для запуску гіперзвукових ракетоносіїв «Кинджал» (Kh-47M2).
Цей літак здатен запускати гіперзвукові ракети з такого радіусу, що охоплює всю країну, навіть під час перельоту з білоруського або російського повітряного простору.
Нагадаємо, станом на ранок 20 серпня ЗСУ знищили 1 072 700 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових.