- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1398
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: яка причина
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
У Києві та низці областей 19 вересня лунає повітряна тривога через загрозу балістики.
Про це повідомили в КМДА.
У Повітряних Силах України також повідомили про небезпеку.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу!», — йдеться в повідомленні.
Також у ПС повідомляли про швидкісну ціль на Чернігівщині, курсом на Київ.
Нагадаємо, російська армія протягом доби зазнала втрат у війні проти України — Сили оборони ліквідувати та поранили 1150 ворожих військових та знищили десятки одиниць їхньої техніки.