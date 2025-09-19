ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1398
1 хв

У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: яка причина

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Тривога

У Києві та низці областей 19 вересня лунає повітряна тривога через загрозу балістики.

Про це повідомили в КМДА.

У Повітряних Силах України також повідомили про небезпеку.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу!», — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога 19 вересня / © Фото з відкритих джерел

Також у ПС повідомляли про швидкісну ціль на Чернігівщині, курсом на Київ.

Нагадаємо, російська армія протягом доби зазнала втрат у війні проти України — Сили оборони ліквідувати та поранили 1150 ворожих військових та знищили десятки одиниць їхньої техніки.

