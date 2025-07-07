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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: яка є загроза

Мешканцям регіонів, де оголошена повітряна тривога, слід перебувати в укриттях через ризик застосування балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У Києві та низці областей зранку 7 липня вдруге лунає повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це пишуть монітори.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу», — повідомили у ПС ЗСУ.

Станом на 09:32 “почервоніли” такі оласті:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Полтавська

  • Черкаська

Нагадаємо, Україну у суботу, 5 липня, охопила масштабна повітряна тривога.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!» — йшлося у повідомленні Повітряних сил.

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