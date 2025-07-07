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У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: яка є загроза
Мешканцям регіонів, де оголошена повітряна тривога, слід перебувати в укриттях через ризик застосування балістичного озброєння.
У Києві та низці областей зранку 7 липня вдруге лунає повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це пишуть монітори.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу», — повідомили у ПС ЗСУ.
Станом на 09:32 “почервоніли” такі оласті:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Полтавська
Черкаська
Нагадаємо, Україну у суботу, 5 липня, охопила масштабна повітряна тривога.
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.
«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!» — йшлося у повідомленні Повітряних сил.