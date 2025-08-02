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У Києві та низці областей лунає повітряна тривога — яка загроза
Повідомляється про загрозу балістики з Росії. Пройдіть до укриття.
Сьогодні, 2 серпня, у Києві та низці регіонів України зрання оголошена повітряна тривога.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — уточнили у Повітряних силах.
Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Чернігівщині.
Нагадаємо, під ранок у Балаклії пролунали два вибухи. Окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА. Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю.