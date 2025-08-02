ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
971
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей лунає повітряна тривога — яка загроза

Повідомляється про загрозу балістики з Росії. Пройдіть до укриття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ атакує українців ракетами

РФ атакує українців ракетами / © ТСН.ua

Сьогодні, 2 серпня, у Києві та низці регіонів України зрання оголошена повітряна тривога.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — уточнили у Повітряних силах.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Чернігівщині.

Нагадаємо, під ранок у Балаклії пролунали два вибухи. Окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА. Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie