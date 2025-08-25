ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
341
1 хв

У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: що відомо

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, швидкісна ціль на Сумщині.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей у понеділок, 25 серпня, станом на 14:58 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу! Швидкісна ціль на Сумщині!», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.

341
