У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: що відомо

Повітряні сили попередили про загрозу ворожих безпілотників.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Україну в суботу, 6 вереня, у 19:13 охопила масштабна повітряна тривога.

Повітряні сили України у Telegram попередили про загрозу ворожих дронів.

«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.

