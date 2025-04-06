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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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254
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У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: є загроза ракетного удару — деталі

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 6 квітня

Повітряна тривога увечері 6 квітня / © ТСН.ua

У Києві увечері, 6 квітня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також звучать у низці інших областей.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», — попередили Повітряні сили ЗСУ.

Карта повітряних тривог станом на 20:13

Карта повітряних тривог станом на 20:13

За інформацією моніторингових чатів, «виходи» балістики зафіксовані з Курщини. Зазначається, що у Сумах лунають вибухи.

Крім того, на сході Харківщини спостерігаються ворожі ударні БпЛА південно-західним курсом.

Нагадаємо, вночі та вранці 6 квітня Київ та решта України перебували під обстрілом балістикою та крилатими ракетами з боку Росії.

Військовий експерт Олексій Гетьман припустив, що росіяни можуть повторити масовану ракетну атаку найближчими днями.

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