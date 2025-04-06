- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 254
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: є загроза ракетного удару — деталі
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві увечері, 6 квітня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також звучать у низці інших областей.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», — попередили Повітряні сили ЗСУ.
За інформацією моніторингових чатів, «виходи» балістики зафіксовані з Курщини. Зазначається, що у Сумах лунають вибухи.
Крім того, на сході Харківщини спостерігаються ворожі ударні БпЛА південно-західним курсом.
Нагадаємо, вночі та вранці 6 квітня Київ та решта України перебували під обстрілом балістикою та крилатими ракетами з боку Росії.
Військовий експерт Олексій Гетьман припустив, що росіяни можуть повторити масовану ракетну атаку найближчими днями.