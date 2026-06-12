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Сьогодні, 12 червня, у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривога.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав громадян бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки Росія готує черговий удар.

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«Обов’язково кожного дня, і сьогодні, і наступні дні, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги», — наголосив він.

У Повітряних силах також застерігали про підвищену загрозу протягом доби. За наявною інформацією, російські війська можуть здійснити пуск балістичної ракети середньої дальності «Орешнік».

«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності з полігону „Капустин Яр“. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» — наголосили в ПС.

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