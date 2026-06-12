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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
493
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У Києві та низці областей лунає тривога — що летить

Пройдіть до найближчого укриття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Києві та низці областей лунає тривога — що летить

© Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 12 червня, у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривога.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав громадян бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки Росія готує черговий удар.

«Обов’язково кожного дня, і сьогодні, і наступні дні, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги», — наголосив він.

У Повітряних силах також застерігали про підвищену загрозу протягом доби. За наявною інформацією, російські війська можуть здійснити пуск балістичної ракети середньої дальності «Орешнік».

«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності з полігону „Капустин Яр“. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» — наголосили в ПС.

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Дата публікації
Кількість переглядів
493
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