У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка причина
Повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.
У Києві та низці областей у понеділок, 19 січня, станом на 9:50 оголошена повітряна тривога.
Повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння, повідомили Повітряні сили у Telegram.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку… Пуски КАБ на Харківщину», — йдеться у повідомленні.
Просимо всіх мешканців регіонів, де оголошена тривога, терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, чому Україна не може повністю перехоплювати російську балістику.