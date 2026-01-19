ТСН у соціальних мережах

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка причина

Повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві та низці областей у понеділок, 19 січня, станом на 9:50 оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння, повідомили Повітряні сили у Telegram.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку… Пуски КАБ на Харківщину», — йдеться у повідомленні.

Просимо всіх мешканців регіонів, де оголошена тривога, терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, чому Україна не може повністю перехоплювати російську балістику.

