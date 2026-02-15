- Дата публікації
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Пройдіть до найближчого укриття.
Доповнено додатковими матеріалами
Сьогодні, 15 лютого, близько дев’ятої ранку в Києві та низці областей лунає повітряна тривога.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півночі.
За даними ПС, у ніч проти 15 лютого противник атакував Україну 83 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків.
Під атакою перебували Одеса, Запоріжжя.