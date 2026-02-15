ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
627
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Пройдіть до найближчого укриття.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У низці областей тривога через загрозу балістики з Брянська

У низці областей тривога через загрозу балістики з Брянська / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 15 лютого, близько дев’ятої ранку в Києві та низці областей лунає повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півночі.

За даними ПС, у ніч проти 15 лютого противник атакував Україну 83 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків.

Під атакою перебували Одеса, Запоріжжя.

Дата публікації
Кількість переглядів
627
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie