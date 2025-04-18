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Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо
Ракетна небезпека по всій території України!
У Києві та низці областей 18 квітня станом на 14:12 оголошена повітряна тривога, яка поступово охопилп всю Україну.
Про це повідомили Повітряні сили України у соцмережах.
«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», — йдеться у повідомленні ПС.
Зазначимо, що у Києві це вже четверта повітряна тривога за добу.
Нагадаємо, російська терористична армія почала використовувати для атак по Україні більшу кількість дронів, серед яких «Шахеди», «Гербери» та «Молнії».