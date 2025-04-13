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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві та низці областей 13 квітня лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в КМВА.
У Повітряних Силах України повідомили про загрозу балістики.
“Загроза застосування балістичного озброєння з Курська”, – йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Луганській, Донецькій, Київській областях, а також, в АР Крим.
Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня ЗСУ знищили 932 670 російських окупантів.