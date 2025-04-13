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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
580
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1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лунає повітряна тривога

Лунає повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей 13 квітня лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КМВА.

У Повітряних Силах України повідомили про загрозу балістики.

“Загроза застосування балістичного озброєння з Курська”, – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Луганській, Донецькій, Київській областях, а також, в АР Крим.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня ЗСУ знищили 932 670 російських окупантів.

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