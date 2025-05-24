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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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681
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей України 24 травня лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КМВА.

«Загроза застосування ворожих БпЛА», — йдеться в повідомленні.

У Повітряних Силах України також повідомили про загрозу застосування балістики з північного сходу.

Повітряна тривога лунає також у Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київських областях, а також АР Крим.

Нагадаємо, станом на ранок 24 травня ЗСУ знищили 968 130 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових.

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