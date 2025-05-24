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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві та низці областей України 24 травня лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в КМВА.
«Загроза застосування ворожих БпЛА», — йдеться в повідомленні.
У Повітряних Силах України також повідомили про загрозу застосування балістики з північного сходу.
Повітряна тривога лунає також у Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київських областях, а також АР Крим.
Нагадаємо, станом на ранок 24 травня ЗСУ знищили 968 130 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових.