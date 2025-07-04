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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві та низці областей України 4 липня лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в КМВА.
«Загроза застосування ворожих БпЛА», — йдеться в повідомленні.
У Повітряних Силах України також повідомили про загрозу ударних БпЛА.
«Київ, Чернігів — загроза застосування ворогом ударних», — йдеться в повідомленні.
Також у ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину з сходу.
Повітряна тривога лунає також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Київських областях, а також АР Крим.
Нагадаємо, станом на ранок 4 липня ЗСУ знищили 1 024 210 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових.