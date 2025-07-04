ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1143
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей України 4 липня лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КМВА.

«Загроза застосування ворожих БпЛА», — йдеться в повідомленні.

У Повітряних Силах України також повідомили про загрозу ударних БпЛА.

«Київ, Чернігів — загроза застосування ворогом ударних», — йдеться в повідомленні.

Також у ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину з сходу.

Повітряна тривога лунає також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Київських областях, а також АР Крим.

Нагадаємо, станом на ранок 4 липня ЗСУ знищили 1 024 210 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie