У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

В столиці України та низці регіонів 6 грудня оголошена повітряна тривога.

Про це стало відомо з мапи тривог.

О 11:19 було зафіксовано швидкісні цілі на Сумській області, що рухалися в напрямку Полтавщини. Уже за кілька хвилин Повітряні Сили звернулися до мешканців Полтави із закликом терміново перейти в укриття.

Близько 11:26 повідомили про застосування керованих авіабомб (КАБів) по Сумщині. О 11:31 з’явилася інформація про крилату ракету, яка летить у бік Кременчука

Моніторингові канали о 11:20 повідомили про загрозу можливих пусків із Курської області РФ. Первинно йшлося про балістичні ракети, однак згодом уточнили: у повітрі щонайменше три крилаті ракети «Іскандер-М», спрямовані у бік Охтирки та далі — Диканьки.

О 11:24 з’явилося попередження про групу крилатих ракет, що прямують до Полтави. За даними моніторингових ресурсів, щонайменше п’ять ракет рухаються у напрямку Кобеляків і далі — до Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Згодом стало відомо про три ракети на напрямку до Знам’янки. За кілька хвилин під загрозою опинилася й Олександрія — там зафіксували рух трьох ракет. О 11:37 повідомили, що група крилатих ракет прямує далі на Кропивницький. О 11:43 монітори повідомили про 2 крилаті ракети на Кіровоградщині курсом на Вінниччину.

Станом на 6 грудня 11:29 повітряна тривога оголошена в таких областях:

Сумська;

Харківська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Вінницька;

Київська та м. Київ;

Черкаська;

Хмельницька;

Рівненська;

Житомирська

АР Крим.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня Росія здійснила масштабну атаку по низці регіонів України, використавши ударні дрони «Шахед», а також балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети типу «Кинджал». Атаки були спрямовані насамперед на об’єкти енергетики та транспортної інфраструктури.