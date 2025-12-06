- Дата публікації
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Зранку 6 грудня у Києві та інших регіонах лунає повітряна тривога.
В столиці України та низці регіонів 6 грудня оголошена повітряна тривога.
Про це стало відомо з мапи тривог.
О 11:19 було зафіксовано швидкісні цілі на Сумській області, що рухалися в напрямку Полтавщини. Уже за кілька хвилин Повітряні Сили звернулися до мешканців Полтави із закликом терміново перейти в укриття.
Близько 11:26 повідомили про застосування керованих авіабомб (КАБів) по Сумщині. О 11:31 з’явилася інформація про крилату ракету, яка летить у бік Кременчука
Моніторингові канали о 11:20 повідомили про загрозу можливих пусків із Курської області РФ. Первинно йшлося про балістичні ракети, однак згодом уточнили: у повітрі щонайменше три крилаті ракети «Іскандер-М», спрямовані у бік Охтирки та далі — Диканьки.
О 11:24 з’явилося попередження про групу крилатих ракет, що прямують до Полтави. За даними моніторингових ресурсів, щонайменше п’ять ракет рухаються у напрямку Кобеляків і далі — до Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Згодом стало відомо про три ракети на напрямку до Знам’янки. За кілька хвилин під загрозою опинилася й Олександрія — там зафіксували рух трьох ракет. О 11:37 повідомили, що група крилатих ракет прямує далі на Кропивницький. О 11:43 монітори повідомили про 2 крилаті ракети на Кіровоградщині курсом на Вінниччину.
Станом на 6 грудня 11:29 повітряна тривога оголошена в таких областях:
Сумська;
Харківська;
Полтавська;
Дніпропетровська;
Кіровоградська;
Запорізька;
Донецька;
Луганська;
Вінницька;
Київська та м. Київ;
Черкаська;
Хмельницька;
Рівненська;
Житомирська
АР Крим.
Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня Росія здійснила масштабну атаку по низці регіонів України, використавши ударні дрони «Шахед», а також балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети типу «Кинджал». Атаки були спрямовані насамперед на об’єкти енергетики та транспортної інфраструктури.