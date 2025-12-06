ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
865
2 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Зранку 6 грудня у Києві та інших регіонах лунає повітряна тривога.

Софія Бригадир
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

В столиці України та низці регіонів 6 грудня оголошена повітряна тривога.

Про це стало відомо з мапи тривог.

О 11:19 було зафіксовано швидкісні цілі на Сумській області, що рухалися в напрямку Полтавщини. Уже за кілька хвилин Повітряні Сили звернулися до мешканців Полтави із закликом терміново перейти в укриття.

Близько 11:26 повідомили про застосування керованих авіабомб (КАБів) по Сумщині. О 11:31 з’явилася інформація про крилату ракету, яка летить у бік Кременчука

Моніторингові канали о 11:20 повідомили про загрозу можливих пусків із Курської області РФ. Первинно йшлося про балістичні ракети, однак згодом уточнили: у повітрі щонайменше три крилаті ракети «Іскандер-М», спрямовані у бік Охтирки та далі — Диканьки.

О 11:24 з’явилося попередження про групу крилатих ракет, що прямують до Полтави. За даними моніторингових ресурсів, щонайменше п’ять ракет рухаються у напрямку Кобеляків і далі — до Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Згодом стало відомо про три ракети на напрямку до Знам’янки. За кілька хвилин під загрозою опинилася й Олександрія — там зафіксували рух трьох ракет. О 11:37 повідомили, що група крилатих ракет прямує далі на Кропивницький. О 11:43 монітори повідомили про 2 крилаті ракети на Кіровоградщині курсом на Вінниччину.

Станом на 6 грудня 11:29 повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Сумська;

  • Харківська;

  • Полтавська;

  • Дніпропетровська;

  • Кіровоградська;

  • Запорізька;

  • Донецька;

  • Луганська;

  • Вінницька;

  • Київська та м. Київ;

  • Черкаська;

  • Хмельницька;

  • Рівненська;

  • Житомирська

  • АР Крим.

Мапа повітряних тривог / © alerts.in.ua

Мапа повітряних тривог / © alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня Росія здійснила масштабну атаку по низці регіонів України, використавши ударні дрони «Шахед», а також балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети типу «Кинджал». Атаки були спрямовані насамперед на об’єкти енергетики та транспортної інфраструктури.

865
