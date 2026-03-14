ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.

Автор публікації
Софія Бригадир
Повітряна тривога / © ТСН

В столиці України та низці регіонів 14 березня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — повідомили в ПС.

Станом на 14 березня 13:03 повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Сумська;

  • Харківська;

  • Полтавська;

  • Чернігівська;

  • Черкаська;

  • Дніпропетровська;

  • Кіровоградська;

  • Запорізька;

  • Донецька;

  • Луганська;

  • Київська та м. Київ;

  • АР Крим.

Повітряна тривога 14 березня / © alerts.in.ua

Масована атака 14 березня — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Унаслідок ударів у регіоні загинули четверо людей.

Спершу окупанти запустили ударні безпілотники, а ближче до ранку застосували гіперзвукові та балістичні ракети. Також постраждала інфраструктура української залізниці.

За словами президента України Володимира Зеленського, головною ціллю ворога була енергетична інфраструктура Київщини.

В Повітряних силах повідомили, що усього радіотехнічними військами зафіксовано 498 засобів повітряного нападу. Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей — 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.

Через російські удари частина регіонів України переходить на аварійні відключення електроенергії. Після атаки без світла залишилися споживачі у Києві, а також у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
358
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie