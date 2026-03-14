- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 358
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.
В столиці України та низці регіонів 14 березня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.
Про це стало відомо з мапи тривог.
«Загроза застосування балістичного озброєння», — повідомили в ПС.
Станом на 14 березня 13:03 повітряна тривога оголошена в таких областях:
Сумська;
Харківська;
Полтавська;
Чернігівська;
Черкаська;
Дніпропетровська;
Кіровоградська;
Запорізька;
Донецька;
Луганська;
Київська та м. Київ;
АР Крим.
Масована атака 14 березня — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Унаслідок ударів у регіоні загинули четверо людей.
Спершу окупанти запустили ударні безпілотники, а ближче до ранку застосували гіперзвукові та балістичні ракети. Також постраждала інфраструктура української залізниці.
За словами президента України Володимира Зеленського, головною ціллю ворога була енергетична інфраструктура Київщини.
В Повітряних силах повідомили, що усього радіотехнічними військами зафіксовано 498 засобів повітряного нападу. Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей — 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.
Через російські удари частина регіонів України переходить на аварійні відключення електроенергії. Після атаки без світла залишилися споживачі у Києві, а також у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.