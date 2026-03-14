У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога

В столиці України та низці регіонів 14 березня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — повідомили в ПС.

Станом на 14 березня 13:03 повітряна тривога оголошена в таких областях:

Сумська;

Харківська;

Полтавська;

Чернігівська;

Черкаська;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Київська та м. Київ;

АР Крим.

Повітряна тривога 14 березня / © alerts.in.ua

Масована атака 14 березня — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Унаслідок ударів у регіоні загинули четверо людей.

Спершу окупанти запустили ударні безпілотники, а ближче до ранку застосували гіперзвукові та балістичні ракети. Також постраждала інфраструктура української залізниці.

За словами президента України Володимира Зеленського, головною ціллю ворога була енергетична інфраструктура Київщини.

В Повітряних силах повідомили, що усього радіотехнічними військами зафіксовано 498 засобів повітряного нападу. Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей — 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.

Через російські удари частина регіонів України переходить на аварійні відключення електроенергії. Після атаки без світла залишилися споживачі у Києві, а також у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.