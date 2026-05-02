- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 234
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.
В столиці України та низці регіонів 2 травня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.
Про це стало відомо з мапи тривог.
З 9:34 в Повітряних силах повідомляли про активність ворожих безпілотників у кількох регіонах. Зокрема, група БпЛА рухалася територією Миколаївської області західним курсом. У Харкові зафіксували дрони безпосередньо над містом. Крім того, повідомлялося про загрозу застосування керованих авіабомб на Донеччині.
Пізніше військові зазначили, що безпілотники рухаються з різних напрямків, зокрема на Кульбакине з півночі та зі сходу області у напрямку Миколаєва.
О 9:51 в Повітряних Силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Згодом було повідомлено про рух групи БпЛА у напрямку Сум, а також про загрозу КАБів на півночі Сумської області.
Станом на 2 травня 9:57 повітряна тривога оголошена в:
м. Києві та Київській області;
Черкаській області
Чернігівській області,
Сумській області,
Полтавській області,
Харківській області,
Луганській області,
Донецькій області,
Запорізькій області:
Херсонській області,
Миколаївській область;
АР Крим.
Нагадаємо, 2 травня російські окупанти обстріляли Україну: у Херсоні під удар потрапила маршрутка — загинули двоє людей. Вибухи також пролунали у Кривому Розі, Харкові та на Одещині.