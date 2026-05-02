ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.

Автор публікації
Софія Бригадир
Коментарі
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

В столиці України та низці регіонів 2 травня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

З 9:34 в Повітряних силах повідомляли про активність ворожих безпілотників у кількох регіонах. Зокрема, група БпЛА рухалася територією Миколаївської області західним курсом. У Харкові зафіксували дрони безпосередньо над містом. Крім того, повідомлялося про загрозу застосування керованих авіабомб на Донеччині.

Пізніше військові зазначили, що безпілотники рухаються з різних напрямків, зокрема на Кульбакине з півночі та зі сходу області у напрямку Миколаєва.

О 9:51 в Повітряних Силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом було повідомлено про рух групи БпЛА у напрямку Сум, а також про загрозу КАБів на півночі Сумської області.

Станом на 2 травня 9:57 повітряна тривога оголошена в:

  • м. Києві та Київській області;

  • Черкаській області

  • Чернігівській області,

  • Сумській області,

  • Полтавській області,

  • Харківській області,

  • Луганській області,

  • Донецькій області,

  • Запорізькій області:

  • Херсонській області,

  • Миколаївській область;

  • АР Крим.

Повітряна тривога 2 травня / © alerts.in.ua

Нагадаємо, 2 травня російські окупанти обстріляли Україну: у Херсоні під удар потрапила маршрутка — загинули двоє людей. Вибухи також пролунали у Кривому Розі, Харкові та на Одещині.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie