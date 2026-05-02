У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

В столиці України та низці регіонів 2 травня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

З 9:34 в Повітряних силах повідомляли про активність ворожих безпілотників у кількох регіонах. Зокрема, група БпЛА рухалася територією Миколаївської області західним курсом. У Харкові зафіксували дрони безпосередньо над містом. Крім того, повідомлялося про загрозу застосування керованих авіабомб на Донеччині.

Пізніше військові зазначили, що безпілотники рухаються з різних напрямків, зокрема на Кульбакине з півночі та зі сходу області у напрямку Миколаєва.

О 9:51 в Повітряних Силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом було повідомлено про рух групи БпЛА у напрямку Сум, а також про загрозу КАБів на півночі Сумської області.

Станом на 2 травня 9:57 повітряна тривога оголошена в:

м. Києві та Київській області;

Черкаській області

Чернігівській області,

Сумській області,

Полтавській області,

Харківській області,

Луганській області,

Донецькій області,

Запорізькій області:

Херсонській області,

Миколаївській область;

АР Крим.

Повітряна тривога 2 травня / © alerts.in.ua

Нагадаємо, 2 травня російські окупанти обстріляли Україну: у Херсоні під удар потрапила маршрутка — загинули двоє людей. Вибухи також пролунали у Кривому Розі, Харкові та на Одещині.

