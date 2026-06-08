У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У Києві та низці областей у понеділок, 8 червня, станом на 10:34 оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики. Про це з’явився відповідний допис у Telegram ПС.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі північного сходу! вага! Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Швидкісна ціль на Кременчук», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в Україні вперше показали, який вигляд матиме нова балістична FP-9, яка дістане Москву.

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