- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 446
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Загроза балістики з Курщини для столиці та низки областей, де оголошено повітряну тривогу.
У Києві та низці областей у понеділок, 8 червня, станом на 10:34 оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах попередили про загрозу балістики. Про це з’явився відповідний допис у Telegram ПС.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі північного сходу! вага! Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Швидкісна ціль на Кременчук», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні вперше показали, який вигляд матиме нова балістична FP-9, яка дістане Москву.