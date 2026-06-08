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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
446
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Загроза балістики з Курщини для столиці та низки областей, де оголошено повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей у понеділок, 8 червня, станом на 10:34 оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики. Про це з’явився відповідний допис у Telegram ПС.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі північного сходу! вага! Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Швидкісна ціль на Кременчук», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вперше показали, який вигляд матиме нова балістична FP-9, яка дістане Москву.

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Дата публікації
Кількість переглядів
446
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