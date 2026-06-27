У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Реактивні дрони / © ТСН

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У Києві та низці областей у суботу, 27 червня, станом на 21:54 оголошена повітряна тривога!

Повітряні сили попередили про загрозу реактивних дронів.

«Реактивний БпЛА курсом на Бровари/Київ. Реактивний БпЛА на Бориспіль!» — йдеться у повідомленні.

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Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, Росія поступово збільшує використання реактивних дронів, які відрізняються більшою швидкістю, але мають низку технічних обмежень. Про це заявив засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, реактивні безпілотники складніші у виробництві та менш ефективні з погляду бойового навантаження, однак ворог намагається вдосконалювати їхні характеристики. Експерт пояснює, що реактивний двигун потребує значно більше пального, що впливає на дальність польоту та кількість вибухівки, яку може нести дрон.

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