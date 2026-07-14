ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Загроза застосування балістичного озброєння та ворожих дронів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей у вівторок, 14 липня, о 15:07 оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили попередили у Telegram про загрозу застосування балістичного озброєння та ворожих дронів.

«Загроза застосування балістичного озброєння… КАБи на Сумщину… БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини… КАБи на Донеччину та Харківщину», — йдеться у повідомленні ПС.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, західні союзники готують нові зобов’язання щодо ППО України під час зустрічі «коаліції охочих» у Парижі за участі Володимира Зеленського та понад 25 лідерів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
374
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie