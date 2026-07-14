У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Реклама

У Києві та низці областей у вівторок, 14 липня, о 15:07 оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили попередили у Telegram про загрозу застосування балістичного озброєння та ворожих дронів.

«Загроза застосування балістичного озброєння… КАБи на Сумщину… БпЛА з Чорного моря в напрямку Одещини… КАБи на Донеччину та Харківщину», — йдеться у повідомленні ПС.

Реклама

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, західні союзники готують нові зобов’язання щодо ППО України під час зустрічі «коаліції охочих» у Парижі за участі Володимира Зеленського та понад 25 лідерів.

Новини партнерів