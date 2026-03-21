У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога

У Києві та низці областей України 21 березня лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПлА.

Про це повідомили в КМДА.

У ПС України повідомили, що БпЛА наближається до Броварів вектором руху на Київ.

Також спостерігається групи ворожих БпЛА зі сходу на захід Сумщини курсом на Чернігівщину.

Мапа повітряних тривог / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 21 березня російські війська вдруге за день атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи, в одному з районів було зафіксовано задимлення.

За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок атаки було знеструмлено понад 47 тисяч абонентів. Частину споживачів уже вдалося заживити, інші залишаються без електропостачання до завершення відновлювальних робіт.

«В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням. В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею», — повідомив Федоров.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також внаслідок ранкового удару російського дрона по приватному будинку у Запоріжжі загинуло подружжя.

Про це повідомило «Суспільне», опублікувавши відео з місця трагедії. На кадрах видно, як собака загиблих не відходить від згарища, виє та намагається вирватися з повідця, щоб повернутися до місця, де були його господарі. Чотирилапого, який намагається дістатися до зруйнованого будинку, стримували люди.