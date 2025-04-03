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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
1 хв

Масштабна повітряна тривога охопила всю Україну: що відомо

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
В Україні виють сирени

В Україні виють сирени / © Getty Images

У четвер, 3 березня, о 13:58 Україну охопила масштабна повітряна тривога.

Повітряні сили України повідомили у соцмережах про ракетну загрозу.

«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну дронами вночі проти 3 квітня. Сили ППО знищили 28 БпЛА, а сім — було локаційно втрачено.

Дата публікації
Кількість переглядів
476
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