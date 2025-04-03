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Масштабна повітряна тривога охопила всю Україну: що відомо
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К.
У четвер, 3 березня, о 13:58 Україну охопила масштабна повітряна тривога.
Повітряні сили України повідомили у соцмережах про ракетну загрозу.
«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну дронами вночі проти 3 квітня. Сили ППО знищили 28 БпЛА, а сім — було локаційно втрачено.