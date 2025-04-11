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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо
Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу!
У Києві та низці областей у п’ятницю, 11 квітня, станом на 18:43 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram і попередили про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу!» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат повідомив, що Росія змінила тактику ракетних ударів.