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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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620
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1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Київ і низку областей охопила повітряна тривога

Київ і низку областей охопила повітряна тривога / © Getty Images

У Києві та низці областей у п’ятницю, 11 квітня, станом на 18:43 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram і попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат повідомив, що Росія змінила тактику ракетних ударів.

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