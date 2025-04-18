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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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294
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві виють сирени

У Києві виють сирени / © Pexels

У Києві та низці областей 18 квітня станом на 12:04 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили повітряні сили України у соцмережах.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! Ворожий розвідувальний БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Дніпро! Залучено засоби для його збиття», — йдеться у повідомленні ПС.

Зазначимо, що у Києві це вже третя повітряна тривога за добу.

Нагадаємо, російська терористична армія почала використовувати для атак по Україні більшу кількість дронів, серед яких «Шахеди», «Гербери» та «Молнії», щоб здешевити ведення війни та чинити психологічний тиск на населення.

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