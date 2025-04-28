- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 279
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо
Повітряні сили України попереджають про загрозу балістики.
У Києві і низці областей у понеділок, 28 квітня, у 11:12 оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили України попереджають про загрозу балістики.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Швидкісна ціль на Сумщині в західному напрямку. Ціль на півночі Полтавщини в західному напрямку» — йдеться у повідомленні ПС.
Крім того, у Повітряних силах повідомили, що над Черкасами фіксують ворожі БпЛА.
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 — постраждалих.