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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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279
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

Повітряні сили України попереджають про загрозу балістики.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Сирена

Сирена / © Getty Images

У Києві і низці областей у понеділок, 28 квітня, у 11:12 оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили України попереджають про загрозу балістики.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Швидкісна ціль на Сумщині в західному напрямку. Ціль на півночі Полтавщини в західному напрямку» — йдеться у повідомленні ПС.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що над Черкасами фіксують ворожі БпЛА.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» ракети по багатоповерхівці. Відомо про 12 жертв російської атаки та 87 — постраждалих.

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