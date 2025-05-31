У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога / © ТСН

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У суботу, 31 травня, станом на 19:02 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у соцмережах та поперердили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Швидкісна ціль на Сумщині у південно-західному напрямку!» — йдеться у повідомленні.

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