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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
У суботу, 31 травня, станом на 19:02 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили України у соцмережах та поперердили про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Швидкісна ціль на Сумщині у південно-західному напрямку!» — йдеться у повідомленні.
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