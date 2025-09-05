ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1192
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Тривога

Тривога / © tsn.ua

Наразі у Києві та кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

За даними військових, російські дрони рухаються з північного напрямку у бік столиці. Крім Києва, загроза ударних БпЛА зберігається для Чернігівської (Чернігівський район), Київської (Вишгородський район) та Сумської (Сумський, Конотопський райони) областей.

Раніше Повітряні Сили також інформували про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на Сумщині. Громадян закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Станом на 23:05 карта повітряної тривоги виглядає так:

Повітряна тривога. / © Скріншот

Повітряна тривога. / © Скріншот

Нагадаємо, внаслідок атаки росіян на Дніпро у п’ятницю, 5 вересня, у місті склалася аварійна ситуація в енергосистемі. Через пошкодження енергооб’єктів були запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів.

1192
