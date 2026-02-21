У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що загрожує

У Києві виють сирени / © Getty Images

В суботу, 21 лютого, станом на 15:05, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Варто зазначити, що це вже друга повітряна тривога за останні три години.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння… Швидкісна ціль на Дніпропетровщину.», — йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Нагадаємо, у ніч проти 21 лютого РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, були атаковані: