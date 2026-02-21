ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що загрожує

Загроза застосування балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві виють сирени

У Києві виють сирени / © Getty Images

В суботу, 21 лютого, станом на 15:05, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Варто зазначити, що це вже друга повітряна тривога за останні три години.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння… Швидкісна ціль на Дніпропетровщину.», — йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Нагадаємо, у ніч проти 21 лютого РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, були атаковані:

  • Санжійка/р-н (Одещина)

  • Запоріжжя

  • Суми

  • Одещина

  • Одеса.

Дата публікації
Кількість переглядів
273
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie